Джеффри Эпштейн / © Associated Press

Покойный американский финансист и сексуальный преступник Джеффри Эпштейн в течение многих лет пытался организовать личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно массиву данных из более 3,5 миллиона файлов, обнародованных Министерством юстиции США, имя российского диктатора упоминается в документах Эпштейна около 1000 раз. А сам финансист предлагал Кремлю идеи по созданию «российского биткоина». Файлы свидетельствуют, что в октябре 2014 года Эпштейн получил сообщение от неназванного посредника, утверждавшего, что Путин готов к диалогу.

«Я разговаривал с Путиным. Он был бы очень рад, если бы вы посетили Россию и объяснили финансовые рынки в 21 веке. Цифровая валюта. Производные финансовые инструменты… Я уверен, что вы понравитесь друг другу», — говорилось в письме, которое впоследствии Эпштейн переслал для консультации своим юристам.

Криптовалюта и геополитика

Как пишет издание, Эпштейн пытался заинтересовать Кремль идеей «утонченной русской версии биткоина», которую он называл самым современным финансовым инструментом в мире. Для налаживания контакта он использовал влиятельных европейских политиков. В частности, в 2013-2014 годах финансист оказывал давление на тогдашнего генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, чтобы тот организовал ему аудиенцию.

В мае 2013 года Эпштейн писал Ягланду:

«Я знал, что вы встретитесь с Путиным… Он отчаянно стремится привлечь западные инвестиции. У меня есть решение… Обменяйте то, чего он действительно хочет, на то, чего хотите вы».

Ягланд, против которого сейчас в Норвегии начато расследование по этим связям, тогда ответил: «Моя работа — добиться встречи с ним».

Посредничество между Кремлем и Трампом

Отмечается, что после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году Эпштейн начал позиционировать себя как «консультанта», понимающего логику нового американского лидера. Он утверждал, что проводил инструктаж для тогдашнего посла России в ООН Виталия Чуркина.

«Он понял Трампа после наших разговоров», — хвастался Эпштейн в переписке 2018 года, предлагая также «научить» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Как сообщается в медиа, несмотря на многочисленные визиты в Россию, наличие многолетних деловых виз и контакты с чиновниками РФ (включая бывшего замминистра экономики Сергея Белякова), прямых доказательств личной встречи Эпштейна с Путиным нет. В мае 2013 года финансист лично признался бывшему премьеру Израиля Эхуду Бараку, что «никогда с ним [Путиным] не встречался».

Спикер Кремля Дмитрий Песков также отрицал факт такой встречи. Однако документы подтверждают, что Эпштейн активно использовал свои связи с ФСБ, угрожая ими даже в частной переписке, когда речь шла о вероятном шантаже против него.

Что известно об Эпштейне

Джеффри Эпштейн — влиятельный финансист, десятилетиями друживший с президентами и звездами. Дело против него началось в 2005 году с жалобы родителей 14-летней девушки. Полиция Флориды тогда впервые получила заявление о том, что миллиардер развращал ребенка в своем доме в Палм-Бич. Впоследствии следствие выяснило, что с 2002 по 2005 год Эпштейн создал целую систему предоставления сексуальных услуг несовершеннолетними в своих имениях на Манхэттене и во Флориде.

Напомним, в конце января министерство юстиции США обнародовало 3 миллиона так называемых «файлов Эпштейна» — писем, фотографий и других документов, описывающих деятельность бизнесмена Джеффри Эпштейна, ранее осужденного в США за сексуальные преступления.

Кроме того, переписка раскрыла детали того, как Эпштейн организовывал для принца Эндрю знакомства с девушками в Лондоне, устраивая приватные ужины и передавая контакты для личного общения.

Ранее сообщалось, анализ недавно рассекреченных файлов Минюста США показал, что украинская модель Настя помогала американскому секс-преступнику искать девушек.