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Эпштейн хотел встретиться с Путиным: подробности тайных контактов с Кремлем — Reuters
Планируя поездку в Россию в 2011 году, самый известный американский сексуальный преступник Джеффри Эпштейн надеялся встретиться с тогдашним премьер-министром РФ Владимиром Путиным.
Американский финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления и фигурант дела о торговле несовершеннолетними девушками, в течение нескольких лет пытался наладить контакты с российскими властями и добиться личной встречи с Владимиром Путиным. Для этого он использовал связи с российскими олигархами, бывшими высокопоставленными чиновниками и влиятельными международными бизнесменами.
Об этом говорится в расследовании агентства Reuters, журналисты которого изучили сотни страниц документов, электронной переписки и материалов американского Министерства юстиции, а также пообщались с людьми, осведомленными о связях Эпштейна с Россией.
Как Эпштейн пытался договориться о встрече с Путиным
Одну из первых известных попыток организовать встречу с российским президентом Эпштейн предпринял в 2011 году. Тогда он планировал поездку в Россию, в ходе которой, согласно информации из его электронной переписки, должна была состояться встреча с Путиным.
Об этой возможности сообщил сотрудникам финансиста его российский охранник Игорь Зиновьев. Однако поездку в итоге отменили. Три человека, знакомых с Эпштейном, заявили Reuters, что не верят в то, что встреча с российским президентом действительно была согласована.
«Это был фарс», — рассказал человек, знакомый с обстоятельствами организации поездки.
В 2014 году Эпштейн познакомился в Париже с Сергеем Беляковым, который в то время занимал должность заместителя министра экономического развития России и был организатором Петербургского международного экономического форума.
Они поддерживали тесные отношения, а в апреле 2015 года Эпштейн познакомил Белякова с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком во время ужина в своем нью-йоркском поместье.
Вскоре после этого финансист попросил Барака помочь ему связаться с Путиным через российского чиновника.
«Предлагаю тебе отправить (Белякову) записку, в которой сказать, что, по твоему мнению, Путину и его советникам было бы полезно провести немного времени с Джеффри, чтобы обсудить рынки, валюту и финансовую систему в новом мире нулевых процентных ставок», — написал Эпштейн Бараку.
Однако он не передал соответствующее сообщение российской стороне.
Финансист привлекал российских олигархов и международных бизнесменов
Эпштейн также пытался использовать связи с влиятельными российскими предпринимателями, чтобы укрепить свои позиции и приблизиться к руководству РФ.
В частности, он поддерживал связь с российским миллиардером и девелопером Владиславом Дорониным. В 2010 году они встречались за ужином в нью-йоркском поместье финансиста, после чего Эпштейн делился с бизнесменом своими соображениями относительно масштабного проекта в сфере недвижимости в Москве.
Кроме того, Эпштейн пытался организовать встречу с российским металлургическим миллиардером Олегом Дерипаской. В 2010 году его помощница искала возможность договориться о такой встрече через бывшего британского министра Питера Мендельсона. В то же время Reuters не нашло подтверждений тому, что Эпштейн и Дерипаска в конечном итоге встретились.
Финансист также прибегал к услугам посредников, пытаясь наладить прямые контакты с Путиным. Одним из них стал бизнесмен из США, а также представители международных деловых кругов, имевшие доступ к российскому руководству.
Одну из последних таких попыток Эпштейн предпринял через Султана Ахмеда бин Сулайема — многолетнего руководителя логистической компании DP World из Объединенных Арабских Эмиратов.
В сентябре 2015 года Бин Сулайем посетил Россию, где встретился с Путиным и обсуждал возможности управления российскими портами. Эпштейн, который поддерживал с ним длительные личные контакты, надеялся использовать эти связи в своих целях.
Были ли встречи Эпштейна с Путиным?
Несмотря на многочисленные попытки наладить контакты с российскими властями, Эпштейну, по всей видимости, так и не удалось добиться личной встречи с Путиным.
Агентство Reuters не обнаружило доказательств того, что этот финансист когда-либо встречался с российским президентом, работал на российские спецслужбы или действовал от имени Кремля.
Человек, знавший обоих, заявил агентству, что убежден: пути Эпштейна и Путина никогда не пересекались.
В администрации президента России не ответили на запрос агентства Reuters о комментарии относительно попыток американского финансиста наладить контакты с Путиным.
Эпштейн скончался в августе 2019 года в возрасте 66 лет в камере нью-йоркской тюрьмы. Его смерть была признана самоубийством. До этого он был арестован по федеральным обвинениям в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.
Напомним, что американский судебно-медицинский эксперт Майкл Фриман заявил, что смерть Джеффри Эпштейна в тюрьме в 2019 году могла быть результатом убийства, а не самоубийства, как установило официальное расследование.