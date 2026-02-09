Эпштейн искал выход на Путина: СNN раскрыл тайный интерес миллиардера в файлах

Эпштейн имел планы на Путина / © Associated Press

Новые документы, опубликованные Министерством юстиции США, свидетельствуют о том, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн активно искал контакты с российской политической элитой, включая президента Владимира Путина.

Об этом пишет CNN.

Наиболее резонансной частью файлов Эпштейна стали документы, упоминающие имя Владимира Путина.

В письме 2010 года Эпштейн спрашивает, нужна ли ему российская виза, и добавляет: «У меня есть друг Путина, нужно ли мне обратиться к нему?» В переписке обсуждаются возможные поездки бизнесмена в Москву, предложения двухэтажного пентхауса с террасой на верхнем уровне с фантастическим видом на всю Москву и ее окрестности, организация конкурсов моделей и даже встреча с Путиным в сентябре 2011 года.

Однако этот документ не подтверждает, что такая встреча действительно состоялась. В других документах Эпштейн упоминает постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, а также Сергея Лаврова, который может получить ценную информацию, поговорив со мной. Виталий Чуркин раньше так поступал. Но… он умер».

Документы также свидетельствуют о том, что в 2013-2014 годах Эпштейн активно пытался наладить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он утверждал, что может помочь привлечь западные инвестиции в Россию и настаивал на конфиденциальных многочасовых переговорах.

CNN отмечает, что эти письма демонстрируют не просто интерес к России, но попытки Эпштейна влиять на политические процессы через личные контакты.

Эпштейн — американский финансист и миллиардер, обвиняемый в создании многолетней сети по торговле людьми / © Associated Press

Связи Эпштейна с российской элитой

Как следует из обнародованных файлов, Эпштейн контактировал с Сергеем Беляковым — российским чиновником, по данным ТАСС, выпускником Академии ФСБ.

Эпштейн называл его «очень хорошим другом» и предлагал знакомить с ним западных инвесторов.

В переписке с Беляковым финансист предлагал помощь в привлечении инвестиций, обсуждал российские проекты и даже советовался о бизнес-действии.

В одном из писем 2015 года Эпштейн написал Белякову, что «российская девушка из Москвы» пыталась шантажировать влиятельных нью-йоркских бизнесменов, уточнил ее местонахождение и гостиницу в Нью-Йорке, спрашивая совета.

Переписка с представителями российской элиты показывает, что Эпштейн нередко выступал в роли посредника — он предлагал организовать встречи, передавал просьбы, обсуждал визы и поездки. В одном из эпизодов, например, предприниматель Михаил Прохоров, как следует из документов, пытался через Эпштейна получить автограф американского предпринимателя, одного из крупнейших и известнейших в мире инвесторов Уоррена Баффета.

Визиты в Россию

Эпштейн не раз посещал Россию. По документам, в ноябре 2002 года он вместе со своей многолетней сообщницей Гислейн Максвелл летал в Москву и Петербург.

В документах также упоминается фотография Эпштейна в закрытом российском городе Саров, связанном с ядерными исследованиями, что лишь усилило интерес к его контактам с российской средой.

Документы показывают, что Эпштейн интересовался и российскими бизнес-игроками. Он консультировал олигарха Олега Дерипаску по поводу санкций, давал инвестиционные рекомендации другим предпринимателям и поддерживал связи с влиятельными фигурами бизнес-среды.

Однако точные контакты с Дерипаской окончательно не подтверждены, а представитель олигарха заявил, что лично не знаком с Эпштейном.

Кто такой Эпштейн и о каких секс-скандалах говорит весь мир

Джеффри Эпштейн, покончивший жизнь самоубийством в тюрьме 2019 года и обвиняемый в торговле несовершеннолетними и организации проституции, снова в центре внимания американских медиа, а точнее файлы.

В сентябре 2025 года комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовал большое количество документов, связанных с федеральным расследованием по Эпштейну. Это более 33 тысяч документов, в том числе журналы полетов Эпштейна, видео с камер наблюдения в тюрьме, судебные документы, аудиозаписи и электронные письма.

Эти публикации вызвали немалый резонанс, ведь в обнародованных данных есть переписка, контакты и имена десятков самых влиятельных людей мира, в частности, президента США Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона, миллиардера Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и британского принца Эндрю и других.

Под ударом — и бывший посол Великобритании в США Питер Мендельсон. Он уже потерял дипломатическую должность, а вдобавок может потерять и место в Палате лордов.

Также большая часть компромата касается младшего брата короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, уже потерявшего титул в результате предыдущих публикаций файлов Эпштейна.

Британские спецслужбы предполагают, что Эпштейн мог руководить «крупнейшей в мире операцией медовых ловушек». Это означает использование женщин для создания компромата влиятельных политиков и бизнесменов, что могло использоваться российской разведкой.