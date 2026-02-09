Файлы Джеффри Эпштейна / © Getty Images

Обнародованные документы свидетельствуют, что осужденный за педофилию финансист Джеффри Эпштейн заказал шесть 55-галлонных бочек (около 1250 л) серной кислоты в 2018 году. Социальные сети взорвались предположениями о попытках скрыть следы преступлений против детей. Журналисты разобрались, возможно ли это с технической точки зрения.

Об этом пишет International Business Times.

Обнародование миллионов материалов по делу Эпштейна произвело тревожное впечатление на общественность, которая внимательно следит за развитием этой истории. Один из документов указывает на то, что покойный сексуальный преступник заказывал значительные объемы химических веществ, которые, по версии многих, могли использоваться для сокрытия тел детей, которые, как сообщается, были среди его жертв.

Эпштейн и таинственные заказы химикатов

Немало вопросов вызвала информация о том, что в 2018 году Эпштейн якобы согласовал закупку шести 55-галлонных бочек промышленной серной кислоты с доставкой на собственный остров. Масштаб заказа насторожил пользователей: многие предположили, что американский финансист мог применять это вещество для сокрытия своих зловещих действий.

Один из файлов — запрос на осуществление банковского перевода из последнего массива документов по делу Эпштейна — активно обсуждают в соцсетях. Документ от 6 декабря 2018 года содержит просьбу перечислить почти 5000 долл. за шесть 55-галлонных бочек серной кислоты, включая расходы на топливо и страхование доставки.

Эпштейн заказал кислоту для растворения тел детей?

Пользователи платформы X быстро начали выдвигать предположения относительно мотивации такого заказа.

«Джеффри Эпштейн заказал серную кислоту в 2018 году, вероятно, для растворения тел детей«, — написал один из них.

Пользовательница @hashjenni поддержала эту мысль, заявив, что «единственное, для чего это используют, — это растворение тел».

Другой комментатор отметил, что подобные объемы серной кислоты могут свидетельствовать о том, что люди из окружения Эпштейна «вывели утилизацию на совершенно новый уровень», назвав это «абсолютным ужасом».

В то же время часть пользователей призвала не делать поспешных выводов, напоминая, что серная кислота имеет широкий спектр применений. Ее используют в производстве аккумуляторов, для опреснения морской воды, наполнения бассейнов и других технических нужд.

«Островам миллиардеров-педофилов тоже нужна вода», — с иронией заметил один из корреспондентов.

Еще один пользователь предположил, что в случае попыток лишения тел более логичным выбором была бы фтороводородная кислота. В то же время Крис Мартенсон выразил мнение, что заказанная Эпштейном серная кислота могла использоваться в системах обратного осмоса для опреснения воды, ведь это одно из «легитимных применений» этого вещества.

Что говорят эксперты об использовании серной кислоты для уничтожения тел?

Вопрос о том, способна ли серная кислота полностью уничтожить все следы человеческого тела, остается дискуссионным. Судебно-медицинские специалисты отмечают: несмотря на чрезвычайную коррозионность, эта кислота не является «волшебным» средством, которое мгновенно заставляет материю исчезать.

В то же время предположения об использовании серной кислоты для растворения тел имеют под собой основания. По сообщениям, она способна растворять кости и зубы.

Как пишет Slate, известный как «убийца с кислотной ванной» Джон Джордж Хейг применял это же химическое вещество для сокрытия по меньшей мере шести своих жертв в 1940-х годах. Он обрабатывал тела в 45-галлонной (170 л) металлической бочке, и полный процесс растворения длился до двух суток.

Хейг рассказывал, что вынужден был выходить из помещения из-за невыносимых испарений. Он считал, что без тела его не смогут привлечь к ответственности за убийство. В случае применения подобной схемы Эпштейну понадобились бы серьезные системы вентиляции и изолированное место для хранения токсичной смеси, образующейся после реакции.

Разоблачение ужасов, причиненных уязвимым жертвам

По имеющимся сообщениям, Эпштейн привозил несовершеннолетних на свой частный остров. Один из свидетелей — бывший диспетчер аэродрома — заявил, что девушки выглядели настолько юными, что «им не могло быть больше 16 лет».

Один из сотрудников признался, что сотрудники часто видели Эпштейна в компании молодых девушек, и со временем это даже стало предметом шуток.

«Каждый раз, когда он прилетал или улетал, это обсуждали. Мы шутили: „Сколько детей в этот раз на борту?“ — рассказал он.

Однако впоследствии, по словам работника, это вызвало лишь «чистое отвращение», и он не мог понять, как Эпштейн — осужденный сексуальный преступник — продолжал свободно передвигаться в период движения #MeToo.

У Эпштейна была многолетняя история обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетними на своем острове. Одна из потерпевших заявила, что он «передавал ее» своим состоятельным знакомым, а по меньшей мере четыре заявительницы также сообщили о сексуальных злоупотреблениях.

Следователям удалось собрать достаточно доказательств того, что Эпштейн совершал сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних девушек. В то же время, по информации ФБР, подтверждений существования организованной сети сексуальной эксплуатации для влиятельных мужчин оказалось недостаточно, сообщает The Washington Post.

К слову, новый пакет «файлов Эпштейна» из 3 млн документов раскрывает масштабные связи финансиста с Кремлем и ФСБ. В материалах более 1000 раз упоминается президент России Владимир Путин, с которым педофил-миллиардер якобы имел личные встречи даже после своей первой судимости. Эпштейн активно привлекал российских девушек для «ужинов» с принцем Эндрю и бизнесменом Биллом Гейтсом, что разведка трактует как классическую операцию «компромат» для шантажа мировых элит. Финансист прямо заявлял о наличии «друзей в ФСБ» для запугивания нежелательных свидетелей и предложил Кремлю советы по манипулированию президентом США Дональдом Трампом.