Дональд Трамп и Джеффр Эпштейн

Реклама

Обнародованная следователями Конгресса США переписка Джеффри Эпштейна показывает, что он стремился наладить связь с российскими дипломатами, чтобы передать им информацию о президенте США Дональде Трампе.

Об этом сообщает Politico.

Эпштейн активно предлагал российскому руководству, в частности главе МИД Сергею Лаврову, инсайдерские данные по президенту США. Из писем следует, что он позиционировал себя как человека, способного объяснить особенности поведения Трампа накануне его исторической встречи с диктатором Путиным.

Реклама

Центральным элементом этой истории стало письмо от 24 июня 2018 года, адресованное бывшему премьер-министру Норвегии Турбьерну Ягланду, возглавлявшему тогда Совет Европы. В нем Эпштейн заявил, что готов помочь россиянам лучше понять Трампа за месяц до саммита с Путиным в Хельсинки.

«Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров получил информацию, поговорив со мной», — написал Эпштейн, предлагая российскому министру внешнеполитического ведомства прямой контакт.

В письмах, обнародованных следователями, он также упоминает о своих разговорах с умершим в 2017 году бывшим постпредом России при ООН Виталием Чуркиным.

«Чуркин был отличным. Он понял Трампа после наших разговоров. Это не сложно. Надо просто увидеть, чтобы понять все так просто», — писал Эпштейн, убеждая в своей «экспертности».

Реклама

Из переписки видно, что Ягланд согласился передать информацию: он ответил, что на следующий день встретится с помощником Лаврова и посоветует связаться с Эпштейном. В то же время неизвестно, состоялся ли этот контакт и была ли передана какая-либо информация.

После саммита в Хельсинки, вызвавшего волну критики в адрес Трампа, Эпштейн обсуждал его результаты с влиятельными знакомыми.

Когда бывший министр финансов США Ларри Саммерс спросил Эпштейна: «У россиян есть компромат на Трампа?», тот ответил, что поведение президента было «предсказуемым».

Он добавил: «Я уверен, что, по его мнению, все прошло очень хорошо. Он считает, что очаровал своего оппонента».

Реклама

По словам Эпштейна, Трамп «представления не имеет о символизме или более глубоком содержании происходящего».

Белый дом отреагировал на обнародование этих материалов. Пресссекретарь Кэролайн Левитт заявила, что письма «ничего не доказывают, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего плохого».

Сам Трамп в своей соцсети Truth Social назвал огласку вокруг переписки Эпштейна «очередной попыткой демократов отвлечь внимание от проблем с шатдауном правительства США».

Ранее сообщалось, что демократы Палаты представителей США обнародовали новый массив электронных писем покойного финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Реклама

Мы ранее информировали, что младший брат короля Чарльза III — принц Эндрю — снова оказался впутан в неприятный скандал, и это связано с покойным Джеффри Эпштейном.