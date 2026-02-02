Эпштейн встречался с Путиным и имел связи с ФСБ: шокирующие детали рассекреченных документов

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл / © Getty Images

Реклама

Новый пакет «файлов Эпштейна" раскрывает шокирующие связи осужденного финансиста с российской верхушкой и ФСБ. Рассекреченные данные указывают на вероятное сотрудничество Джеффри Эпштейна с Кремлем. А еще в контексте встреч с Эпштейном более 1000 раз упоминается президент РФ Владимир Путин.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Когда Эпштейн предложил принцу Эндрю молодую женщину в качестве спутницы для ужина, он пытался успокоить члена британской королевской семьи, подчеркнув, что она была «россиянка, красивая и надежная».

Реклама

Эту характеристику осужденный педофил изложил в электронном письме в 2010 году, адресованном ныне опозоренному Эндрю Маунтбеттену-Виндзору, написав: «У меня есть подруга, которая, думаю, вам понравится для совместного ужина».

Это письмо входит в массив из 3 млн документов, известных как «файлы Эпштейна», которые Министерство юстиции США обнародовало в пятницу вместе со 180 тыс. изображений и 2000 видео.

Эпштейн мог быть российским агентом

Опубликованные материалы свидетельствуют, что среди женщин, которых Эпштейн предлагал для сексуальных контактов состоятельным и влиятельным мужчинам из разных стран мира, были и молодые россиянки.

В то же время этот гигантский архив намекает на значительно более мрачную связь с Россией — предположение, что Эпштейн в течение длительного времени мог работать агентом Москвы.

Реклама

В документах содержится 1056 упоминаний о Путине и более 9000 ссылок на Москву.

Эти данные позволяют предположить, что Эпштейну предоставляли аудиенции у российского президента даже после того, как в 2008 году американского финансиста осудили за вовлечение несовершеннолетней в проституцию.

В 2010 году Эпштейн обратился по электронной почте к одному из своих партнеров с предложением посодействовать в получении российской визы, добавив пояснение: «У меня есть друг Путина — может, попросить его?».

Операция «компромат» и связь с «друзьями в ФСБ»

Некоторые наблюдатели считают, что системное привлечение российских эскортниц может свидетельствовать о проведении классической операции «компромат», в рамках которой влиятельных бизнесменов, медиамагнатов, государственных деятелей и политиков заманивали в сексуальные контакты, фиксировали эти встречи и использовали записи для шантажа.

Реклама

Тема шантажа была ключевой и в письме, которое Эпштейн написал в 2015 году Сергею Белякову — тогдашнему заместителю министра экономического развития России и выпускнику академии ФСБ. В этом письме он предупреждал, что «российская девушка из Москвы… пытается шантажировать группу влиятельных бизнесменов [sic] в Нью-Йорке. Это плохо для бизнеса для всех вовлеченных».

В следующем электронном письме, адресованном самому себе, Эпштейн, похоже, изложил план действий по нейтрализации этой женщины и пресечению ее попыток шантажа.

«Тебе следует знать, что я счел необходимым связаться с некоторыми друзьями в ФСБ», — отметил он.

Эпштейн предупредил женщину, что попытка шантажировать американского бизнесмена, который планировал инвестировать в Россию, автоматически сделает ее в глазах ФСБ «врагом народа», и что с ней будут обращаться «чрезвычайно жестоко». Кроме угроз, он также рассматривал вариант финансового урегулирования — выплачивать женщине 50 тыс. долл. ежемесячно «в течение следующих двух лет» при условии отказа от шантажа.

Реклама

Эпштейн и окружение активно привлекали молодых женщин из РФ

Электронные письма из последнего пакета документов Минюста демонстрируют, насколько активно Эпштейн и его окружение работали над привлечением привлекательных молодых женщин из России. Среди этих материалов есть запросы на бронирование авиабилетов для моделей и эскортниц из Москвы в Париж, а также из Москвы в Нью-Йорк.

В одном из писем 2010 года, адресованном лицу, имя которого было скрыто, Эпштейн писал: «Завтра я организую ужин для нескольких новых российских девушек… увидимся в 10».

В 2012 году он получил письмо от отправителя с заретушированным именем, в котором говорилось: «У меня есть две российские девушки, чтобы ты с ними познакомился, одной 21, другой 24. Одна худенькая, другая с формами и очень милая».

Операция «медовой ловушки»

В одном из писем 2013 года Эпштейн утверждал, что Гейтсу были нужны лекарства «для борьбы с последствиями секса с русскими девушками», а также выдвигал утверждение, будто основатель Microsoft пытался скрыть инфекцию, передающуюся половым путем, от своей тогдашней жены Мелинды. Представитель Гейтса в ответ назвал эти утверждения «абсолютно абсурдными и полностью ложными».

Реклама

Источник в разведке сообщил изданию Daily Mail: «У вас есть Эндрю, Билл Гейтс, Дональд Трамп, Билл Клинтон и все остальные, поставленные в компрометирующие ситуации на острове, нашпигованном технологиями. Это крупнейшая в мире операция „медовой ловушки“.

Все высокопоставленные чиновники, чьи имена фигурируют в файлах, отрицают любые противоправные действия.

«Сообщается, что у Эпштейна были контакты с российскими чиновниками и самим Путиным. Многие из его девушек были россиянками. Влиятельные западные элиты проходили через его орбиту. Какие шансы, что это не была классическая российская операция „компромат“, и что Минюст просто игнорирует слона в комнате?» — написала киевская журналистка Татьяна Козырева, которая специализируется на расследованиях высокоуровневой коррупции.

В теневой мир шпионажа Эпштейна ввел агент «Моссада»

Согласно утверждениям, именно британский медиамагнат Роберт Максвелл, которого считают агентом «Моссада», ввел Эпштейна в теневой мир шпионажа. Это знакомство, по сообщениям, организовал нефтяной магнат, который находился на содержании российских спецслужб.

Реклама

Максвелл, дочь которого Гислейн стала многолетней партнершей Эпштейна, погиб в 1991 году, якобы упав за борт своей яхты в Атлантическом океане. На протяжении десятилетий существуют подозрения, что его смерть была насильственной — возможно, при участии израильских агентов.

В письме 2018 года Эпштейн цитировал расследовательскую публикацию газеты The Mirror, где утверждалось, что британский бизнесмен шантажировал «Моссад», после чего израильская спецслужба его ликвидировала.

«Он [Максвелл] сказал им, что если они не дадут ему 400 млн фунтов стерлингов, чтобы спасти его разваливающуюся империю, он раскроет все, что сделал для них. В то время он имел свободный доступ к Даунинг-стрит Маргарет Тэтчер, Белому дому Рональда Рейгана, Кремлю и коридорам власти по всей Европе. Максвелл передавал все секреты, которые узнавал, „Моссаду“ в Тель-Авиве. Взамен они терпели его излишества, тщеславие и ненасытную жажду роскошной жизни и женщин», — говорилось в публикации.

Встречи Эпштейна с Путиным

К 2011 году Эпштейн, предположительно, наладил настолько тесные контакты с российской стороной, что начал лично встречаться с Путиным. В сентябре того года он получил письмо от неустановленного партнера, в котором упоминалась «встреча с Путиным», запланированная во время предстоящей поездки в Россию.

Реклама

«Говорил с Игорем, он сказал, что в прошлый раз, когда ты был в Палм-Бич, ты сказал ему, что у тебя встреча с Путиным 16 сентября, и что он может уже бронировать билет в Россию, чтобы прибыть за несколько дней до тебя», — говорилось в тексте письма.

Недавно обнародованные материалы также указывают на вероятную договоренность о еще одной встрече с российским лидером в 2014 году, хотя непонятно, состоялась ли она в конце концов. Вполне возможно, что встречу отменили после того, как в июле 2014 года поддерживаемые Россией боевики сбили на Донбассе самолет Malaysia Airlines, в результате чего погибли почти 300 человек.

После этой трагедии запланированная встреча с Путиным начала казаться «плохой идеей после авиакатастрофы», о чем Эпштейну сообщил японский посредник.

Советы Путину по взаимодействию с Трампом

Другие недавно обнародованные файлы свидетельствуют, что Эпштейн говорил с Турбьерном Ягландом — тогдашним генсеком Совета Европы и экс-премьер-министром Норвегии — о возможности посоветовать Путину, как лучше всего взаимодействовать с Трампом накануне ключевого саммита в Хельсинки.

Реклама

Эпштейн также заявлял, что может предоставить «инсайт» относительно американского президента министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

«Это не сложно, он [Трамп] должен выглядеть так, будто что-то получил. Вот и все», — писал Эпштейн.

Эпштейн мог быть агентом «Моссада»

Последний массив файлов также раскрывает подозрения западных разведслужб о том, что Эпштейн работал агентом «Моссада». ФБР получило сообщение от источника, согласно которому «Эпштейн был близок к бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Бараку и проходил у него подготовку как шпион».

В рассекреченной записке ФБР отмечается — конфиденциальный источник «убедился, что Эпштейн был завербованным агентом „Моссада“».

Реклама

Барак, который в начале своей карьеры служил в военной разведке Израиля, посещал нью-йоркский таунхаус Эпштейна более 30 раз в период с 2013 по 2017 год.

Напомним, накануне Минюст США обнародовал гигантский архив дел Эпштейна: 3 млн страниц, 2000 видео и 180 тыс. фото. Документы содержат более 3000 упоминаний о Трампе, включая обвинение в организации аукционов с участием детей в Мар-а-Лаго и изнасиловании несовершеннолетней. Также в файлах фигурирует Гейтс, которому Эпштейн якобы помогал лечить венерическую инфекцию после контактов с россиянками. Публикация, содержащая значительные цензурные правки для защиты жертв, стала финальным этапом рассекречивания материалов, предусмотренных законом.