Эпштейн знакомил Трампа с несовершеннолетней - шокирующие подробности судебных документов

Эпштейн представил будущему президенту 14-летнюю девушку в клубе Мар-а-Лаго

Новая порция документов, обнародованная в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна , содержит подробное описание встречи, якобы состоявшейся в 90-х годах во флоридском имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Как пишет BBC , эти свидетельства являются частью иска, поданного против наследия Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл в 2020 году.

«Она хорошая, да?»

Согласно судебным записям, Эпштейн подвел к Трампу 14-летнюю девушку. Во время разговора финансист толкнул Трампа локтем и «игриво спросил», указывая на подростка: «Она хорошая, правда?».

Документ утверждает, что Трамп «улыбнулся и кивнул в знак согласия». После этого, как отмечается в показаниях, они оба засмеялись. Сама девушка призналась, что чувствовала себя неловко, но к тому времени была «слишком юной, чтобы понять почему».

Важно отметить, что в этом судебном иске жертва утверждает, что годами подвергалась насилию со стороны Эпштейна, однако не предъявляет никаких прямых обвинений в притязаниях против самого Трампа.

Реакция Белого дома: «Мы самые прозрачные»

Команда действующего президента мгновенно отреагировала на публикацию. Представитель Белого дома Эбигейл Джексон в комментарии для СМИ заявила, что администрация Трампа является «самой прозрачной в истории».

«Обнародовав тысячи страниц документов… и призвав к дальнейшим расследованиям в отношении друзей-демократов Эпштейна, администрация Трампа сделала для жертв больше, чем когда-либо демократы», — заявила она.

В то же время, как отмечает The Guardian, официальный аккаунт предвыборной кампании Трампа попытался сместить фокус внимания, опубликовав фотографии бывшего президента Билла Клинтона, также фигурирующего в архивах. Пресссекретарь Трампа даже перепостила снимки Клинтона с подписью: «О, только!».

Критика за «цензуру»

Несмотря на заявления о прозрачности, публикация документов вызвала шквал критики. По данным AP , заместитель генпрокурора Тодд Бланш признал, что "несколько сотен тысяч" страниц все еще пересматриваются и не были обнародованы.

Конгрессмен-республиканец Томас Масси и демократ Ро Ханна подвергли критике Министерство юстиции за то, что файлы вышли со значительными сокращениями и «черными пятнами» (редактурами), назвав это нарушением закона о прозрачности.

Дональд Трамп ранее признавал, что дружил с Эпштейном годами, называя его «прекрасным парнем», но утверждает, что разорвал отношения 2004 года — задолго до первого ареста финансиста. Трамп последовательно отрицает всякую причастность к преступлениям Эпштейна.

Напомним, В США приняли закон о полном рассекречивании «дела Эпштейна» . Конгресс США проголосовал за обнародование документов.