Эпштейн / © Associated Press

Реклама

Американский судебно-медицинский эксперт, профессор Майкл Фриман подверг сомнению официальную версию смерти финансиста Джеффри Эпштейна , которого в 2019 году нашли мертвым в нью-йоркской тюрьме. По мнению специалиста, характер травм больше соответствует удушению, чем самоубийству из-за повешения.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Фримана в программе Newsnight.

Реклама

Эксперт проанализировал материалы судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, в том числе документы и фотографии, и пришел к выводу, что Эпштейна могли задушить, скорее всего, сзади.

Реклама

Какие доказательства указывают на возможное убийство Эпштейна

Фриман обратил внимание на несколько травм, которые, по его убеждению, не согласуются с официальной версией смерти.

В частности, он выявил признаки глубокого кровоизлияния в области левого плеча и повреждения, которые могут соответствовать ударам по лицу.

Кроме того, над следом от удавки на шее Эпштейна эксперт заметил возможные следы от ногтей.

По его словам, такие повреждения могут свидетельствовать о попытке человека снять удавку во время удушения, особенно если нападавший находился позади.

Реклама

Фриман предполагает, что Эпштейна сначала задушили веревкой, после чего ее могли использовать для подвешивания тела к двухъярусной кровати.

«Травмы и способ, которым было найдено тело, не согласовываются. Поэтому остается только одно объяснение – смерть наступила в результате убийства», – заявил эксперт.

В то же время он признал, что не знает, кто мог убить Эпштейна, если его выводы верны.

Что установило официальное расследование

Джеффри Эпштейна нашли мертвым 10 августа 2019 года в тюрьме Нью-Йорка, где он ожидал суда по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Реклама

Тогдашняя главная судебно-медицинская эксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон установила, что причиной смерти стало самоубийство из-за повешения.

Она неоднократно подтверждала обоснованность этого заключения.

«Я твердо стою на позиции нашего вывода по поводу причин и обстоятельств смерти господина Эпштейна», — заявляла Семпсон.

Проводивший вскрытие судмедэксперт также сообщил Управлению генерального инспектора Министерства юстиции США, что обнаруженные травмы больше соответствуют самоубийству из-за повешения, чем убийству путем удушения.

В частности, при вскрытии не обнаружили характерных оборонительных ранений, которые могли бы свидетельствовать о борьбе с нападающим.

Почему новые выводы эксперта вызвали споры

Майкл Фриман ранее выступал экспертом по установлению причин смерти по делам, связанным с гибелью людей под стражей, в частности по делу Джорджа Флойда.

Однако при исследовании смерти Эпштейна он не осматривал тело лично.

Свои выводы специалист сделал на основании документов и фотографий из отчета судебно-медицинской экспертизы, которые передал ему брат финансиста Марк Эпштейн.

Последнее долго настаивает, что его брата убили.

Фриман подчеркнул, что проводил исследования независимо и не получал от Марка Эпштейна оплаты.

В то же время, его работа пока не прошла независимого научного рецензирования.

Эксперт также обратил внимание на то, что во время расследования смерти из-за повешения в тюрьме следовало бы сфотографировать тело до его снятия с удавки.

Однако, согласно отчету Министерства юстиции США, охранник, обнаруживший Эпштейна, вместе с коллегой немедленно опустил тело на пол и приступил к реанимационным мероприятиям.

Что эксперт ответил на обвинения в теориях заговора

Фриман отверг утверждение о том, что его выводы основываются на теориях заговора.

По словам специалиста, он готов к профессиональной дискуссии и пересмотру собственной оценки, если другие эксперты приведут убедительные доказательства.

"Не верьте мне на слово, пусть каждый сам это оценит", - заявил он.

Фриман также подчеркнул, что не имеет никаких предположений относительно личности возможного убийцы.

Несмотря на новые заявления эксперта, официальное заключение о самоубийстве Эпштейна остается неизменным.

«Файлы Эпштейна» и Украина: недвижимость во Львове и модель из Броваров

Напомним, расследователи «Следствия.Инфо» также обнаружили переписку между Эпштейном и украинкой Анастасией Н., которая с 2015 по 2019 год подбирала для него молодых девушек . Эпштейн оплачивал ей расходы на салоны, авиаперелеты и технику.

В файлах также упоминаются украинские бизнес-активы и инвестиции . К примеру, в 2017 году Эпштейн обсуждал потенциальное соглашение в банковском секторе Украины с греческим топменеджером, а также рассматривал возможность приобретения пятиуровневой виллы во Львове на улице Бориса Романицкого.

Новости партнеров

Новости партнеров