Эрдоган и Путин договорились в Сочи довести товарооборот до 100 миллиардов долларов

Президенты также договорились о частичной оплате российского газа в рублях, которую должна производить Турция.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Ради этого он приехал в Сочи.
Турция решила улучшить сотрудничество с путинским режимом. Собираются это сделать в сфере торговли, туризма и сельского хозяйства, передает "24 канал".
Эрдоган заявил, что на встрече с Путиным поговорили о том, как дальше будут развиваться торгово-экономическое сотрудничество.
"Ранее мы заявляли о нашей цели в торговле в 100 миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как торговля, туризм и сельское хозяйство, особенно в энергетике. Мы полны решимости обеспечить, чтобы объем нашей двусторонней торговли достиг большего уровня", – сказал Эрдоган.
Министры торговли двух стран даже подписали в Сочи соответствующий меморандум.
Кроме того, президенты договорились о частичной оплате российского газа в рублях, которую должна осуществлять Турция.
Отмечается, что встреча длилась четыре часа.
Напомним, Эрдоган еще раз предложил Путину организовать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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