Эрдоган и Путин поговорили о войне в Украине: что предложил президент Турции

Эрдоган и Путин поговорили о войне в Украине: что предложил президент Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

В частности, на переговорах Эрдоган заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле. Также турецкий лидер выразил готовность к тому, чтобы его страна приняла участие в "механизме мониторинга" между сторонами.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам разговора турецкого и российского президентов.

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"В ходе разговора обсуждались региональные вопросы, в частности, украинско-российская война, а также отношения Турции и России. ТакжеПрезидент Эрдоган заявил, что необходимые шаги, которые минимизируют негативные последствия войны и укрепят доверие путем скорейшего восстановления основы мира между Россией и Украиной", — говорится в официальном заявлении.

Следует отметить, что после разговора с Путиными президент Турции планирует поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако в Офисе президента Украины на предложение публично не отреагировали.

Напомним, Эрдоган снова предложил Путину встретиться с Зеленским в Стамбуле.

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