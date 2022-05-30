Эрдоган и Путин поговорили о войне в Украине: что предложил президент Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
В частности, на переговорах Эрдоган заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле. Также турецкий лидер выразил готовность к тому, чтобы его страна приняла участие в "механизме мониторинга" между сторонами.
Об этом говорится в пресс-релизе по итогам разговора турецкого и российского президентов.
"В ходе разговора обсуждались региональные вопросы, в частности, украинско-российская война, а также отношения Турции и России. ТакжеПрезидент Эрдоган заявил, что необходимые шаги, которые минимизируют негативные последствия войны и укрепят доверие путем скорейшего восстановления основы мира между Россией и Украиной", — говорится в официальном заявлении.
Следует отметить, что после разговора с Путиными президент Турции планирует поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако в Офисе президента Украины на предложение публично не отреагировали.
Напомним, Эрдоган снова предложил Путину встретиться с Зеленским в Стамбуле.
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