Эрдоган может вмешаться в "разборки" с Ормузским проливом

Ормузский пролив / © Associated Press

Турция может присоединиться к операциям по разминированию в Ормузском проливе после заключения мирного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Reuters.

По его словам, после достижения соглашения ожидается, что техническая группа проведет работы по разминированию в проливе, добавив, что Турция положительно рассматривает такие усилия как гуманитарный долг.

Фидан также заявил, что любые работы по разминированию будут выполняться технической командой из разных стран, сформированной после возможного мирного соглашения между Ираном и США.

При таких условиях, как утверждает главный дипломат Эрдогана, Турция «не будет иметь проблем» с участием в операциях по разминированию.

При этом Фидан предостерег, что Турция пересмотрит свою позицию, если любая будущая техническая коалиция стран станет стороной в возобновленном конфликте.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства предположил, что вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, могут быть решены на следующем раунде переговоров в Пакистане.

Напомним, президент США Дональд Трамп усилил давление на Тегеран, чтобы заставить его пойти на уступки. Американский лидер приказал военно-морским силам расстреливать любые суда, которые будут пытаться пройти Ормузский пролив.

Также Дональд Трамп планирует в ближайшие дни направить в Пакистан своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Целью визита является участие в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Основным вопросом повестки дня является потенциальная сделка по ядерным материалам Тегерана.