Эрдоган на митинге в Стамбуле намекнул на возможность нового "противостояния Креста и Полумесяца"

В субботу, 28 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на многотысячном пропалестинском митинге, который проходил в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. В своей речи турецкий лидер говорил о секторе Газа как о важной и близкой для Турции территории и намекнул странам Запада на новое "противостояние Креста и Полумесяца".

Полный текст речи опубликовало турецкое издание TRT Haber.

О Секторе Газы

Выступая перед толпой в Стамбуле, турецкий президент говорил о событиях в Секторе Газа в контексте прошедших трагических событий для мусульманского мира.

“Мы пролили слезы во многих частях света, от Крыма до Карабаха, от Боснии до Киркука, от Палестины до Туркестана, от Афганистана до Чечни... Сегодня некоторые люди воспринимают Газу как далекое место, не имеющее к нам ничего общего, и, к сожалению, даже говорят об этом открыто. Однако столетие тому назад Газа была для этой нации тем же, чем Адана была для этой страны. Как Скопье, как Эдирне, Салоники, как Киркларелли, Мосул, как Мардин, Алеппо, как Газиантеп, Газа была неотъемлемой частью нашего отечества”, — заявил Эрдоган.

Об Израиле и ХАМАС

В своем выступлении Эрдоган назвал Израильское государство захватчиком Палестины.

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“Какой была Газа, Палестина, в 1947 году, какова она сегодня? Израиль, как ты попал сюда, как ты вошел? Вы оккупанты... Турецкий народ это знает. Запад вам должен, но Турция вам не должна. Потому мы так свободно говорим. Эрдоган говорит так, потому что Турция вам ничего не должна. Но, к сожалению, каждая страна на Западе вам должна. Они не могут говорить, потому что в долгах”, — заявил турецкий лидер.

Президент Турции также еще раз выразил свое отношение к палестинской группировке ХАМАС.

“Как я уже сказал, ХАМАС не является террористической организацией, Израиль был очень обеспокоен этим. Другого мы и не ожидали”, – сказал он.

О лицемерии "крестоносцев"

Президент Турции заявил, что политики в странах Запада неодинаково относятся к жертвам войны, которую ведет Израиль, и войны РФ против Украины.

“Те, кто вчера проливал крокодиловые слезы за мирными жителями, погибшими в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за смертью тысяч невинных детей. Вы проливаете слезы за погибшими в Украине, почему вы не говорите об этих младенцах, погибших в Газе? О Запад, я взываю к тебе, ты хочешь снова вступить в борьбу с Полумесяцем?” – намекнул он на давние войны крестоносцев.

Об ответственности Запада

Эрдоган также отметил ответственность Запада за "резню в Газе".

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"Резня в Газе – это дело рук Запада... Это еще одна комедия, что они пытаются скрыть свою полную поддержку детоубийц такими понятиями, как демократия, права человека и справедливость. Всем известно, что Израиль — лишь пешка в регионе, которая будет принесена в жертву, когда наступит день... Настоящими хозяевами игры в регионе являются те, кто заботится о добыче израильской администрации. Запад любит использовать инструменты, не загрязняя себе рук, иногда покупая их за деньги, иногда противопоставляя их одежде друг другу через раздор, а иногда скрывая их преступления, как в случае с Израилем”, — заявил Эрдоган.

По словам самого турецкого лидера, его выступление на митинге в Стамбуле слушало полтора миллиона человек.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией.

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