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Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством", скрывающим свою ядерную бомбу

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством", скрывающим свою ядерную бомбу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Associated Press

Турецкий лидер считает, что боевики ХАМАСа "защищают свои земли, честь и жизнь вопреки оккупационной политике".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Израиль является "террористическим государством", совершающим военные преступления и нарушающим международное право в Газе.

Об этом он говорил в среду, 15 ноября, в турецком парламенте, передает Reuters.

Эрдоган заявил, что военная кампания Израиля против палестинской группировки ХАМАС в Секторе Газа стала одним из самых "коварных нападений в истории человечества" при "неограниченной" поддержке Запада.

"Я открыто говорю, что Израиль является террористическим государством. Другие говорят, что ХАМАС является террористической организацией. ХАМАС участвовал в выборах и выиграл их в Палестине”, — категорически высказался президент Турции.

По его словам, боевики ХАМАСа, совершившие нападение на Израиль 7 октября, "защищают свои земли, честь и жизнь вопреки оккупационной политике", и являются "борцами сопротивления".

При этом Эрдоган даже призвал судить израильских лидеров за военные преступления в Международном суде ООН в Гааге.

Также президент Турции призвал премьер-министра Израиля признать, что у его страны ядерное оружие.

“Нетаньягу… у вас есть ядерная бомба или нет? Откройте ответ, если отважитесь. Но вы не можете. Мы знаем, что у Израиля есть эти бомбы", — цитирует Эрдогана издание Baha.

Напомним, ранее на многотысячном митинге в Стамбуле Эрдоган обвинил Запад в поддержке Израиля и сравнив борьбу с ХАМАС с войной между христианским и мусульманским миром, сказав, что боевые действия могут стать новым "противостоянием креста и полумесяца".

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Дата публикации
Просмотры
342
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