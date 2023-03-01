Эрдоган не будет отменять выборы из-за землетрясений: состоятся вовремя

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден: несмотря на смертоносные землетрясения в феврале, стране удастся провести выборы 14 мая.

Об этом он заявил, выступая в парламенте перед депутатами своей руководящей партии, пишет Reuters.

"Эта нация сделает все необходимое 14 мая, с божьей помощью", — сказал Эрдоган.

К слову, после землетрясений появились сообщения, что предположительно президентские и парламентские выборы придется перенести или провести, как планировалось ранее — 18 июня. В частности, один из чиновников заявил, что трагедия создала "серьезные затруднения" для проведения выборов в мае.

Следует заметить, что до смертельной катастрофы популярность турецкого лидера была подорвана резким ростом стоимости жизни, а также падением курса лиры. Сейчас раздаются сомнения в способности избирательных органов подготовиться и обеспечить логистику для голосования людей. В частности, пострадавших в зоне землетрясения.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Впоследствии были еще два – магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Они стали самыми сильными на территории страны с 1939 года.

По состоянию на 25 февраля количество жертв превысило 50 тыс. Так, в Турции погибли 44 218 человек, а в Сирии — 5 914 человек. Но спасатели продолжают работу.

К слову, доктор геологических наук Начи Герюр считает, что в Турции сохраняется опасность повторных землетрясений. Теперь осторожно нужно быть жителям города Адана. Ведь там есть ответвление Восточно-Анатолийского разлома.

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