Эрдоган не может повлиять на Тегеран по поставкам дронов России – аналитик объяснила почему

У Турции есть своя, очень четкая задача – стать региональным игроком с глобальными амбициями и проектами.
Киев не может повлиять на президента Турции Тайипа Эрдогана, чтобы он убедил власть Ирана не поставлять России беспилотники.
Об этом в интервью ТСН.ua рассказала старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер.
"Может ли Украина повлиять на Иран через Турцию – это сложно. Сложно, потому что у самой Турции непростые отношения с Ираном. Потому что весь этот формат Россия-Турция-Иран, он был сформирован совсем с другими целями и задачами. И сложно, потому что Турция поставляет "Байрактары" Украине, поэтому, соответственно, упрекать Иран в поставках беспилотников России – это якобы поднимает вопрос, что Турция отказывается поставлять России "Байрактары". И последний, но важный момент – пока якобы нет официальных доказательств того, что это именно иранские беспилотники, Иран на официальном уровне заявляет, что они не поставляют России дроны-камикадзе. И для турецкой дипломатии – это уникальный случай сказать: "Извините, доказанных фактов нет, поэтому пока не о чем говорить", — отметила она.
Габер также подчеркнула, что нельзя исключать тот факт, что Турция – это страна-член НАТО, поэтому о том, что у Турции те же цели, что и Россия и Иран, речь не идет.
"У Турции есть своя, очень четкая задача – стать региональным игроком с глобальными амбициями и проектами, и для этого ей нужно присутствовать повсюду", — резюмировала аналитик.
Применение дронов Россией в войне против Украины
В последние недели Россия активно применяет иранские дроны-камикадзе в войне против Украины. РФ атакует беспилотниками объекты критической инфраструктуры в крупных городах Украины и, в частности, в Киеве.
Президент Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в результате от 10 октября оккупантами разрушены 30% украинских электростанций.
Также президент Украины 11 октября сообщил, что, по его данным, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".
Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что Российская Федерация, предположительно, заключила контракт с Ираном по закупке беспилотников Arash-2. Впрочем, по мнению аналитиков, вряд ли российские военные будут использовать Arash-2 более эффективно, чем Shahed-136.
По словам главы ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия начала применять в войне против Украины иранские дроны-камикадзе из-за того, что количество их ракет упало до критического уровня.
Власти Ирана отрицают факт поставок беспилотников России.
У Путина также врут о покупке дронов-камикадзе у Ирана.
Также появилась информация, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.
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