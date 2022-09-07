Эрдоган обвинил Запад в "провокационной политике" в отношении России и снабжении Украины "ломом вместо оружия"

Президент Турции считает, что ни Россия, ни Украина не являются победителями этой войны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считает позицию Запада "правильной" и заявляет, что "Россия — это не та страна, которую можно недооценивать".

Такую точку зрения он высказал на пресс-конференции с сербским президентом Александаром Вучичем в Белграде, передает Anadolu.

"Мероприятие придерживается политики, основанной на провокациях в отношении России, но Москву нельзя недооценивать, — заявил президент Турции.

Он добавил, что не считает отношение Запада (к России) верным.

Как пишет издание, с начала войны в Украине в феврале этого года Турция подчеркнула, что придерживается "сбалансированной" политики, которая "принесла дивиденды, как историческое соглашение в Стамбуле в июле этого года, разблокировавшее экспорт зерна из Украины".

Эрдоган отметил, что, похоже, российско-украинская война не закончится "в ближайшее время".

"Я говорю тем, кто недооценивает Россию, вы делаете это неправильно. Россия не та страна, которую можно недооценивать", – отметил он.

Другое издание дает высказывание Эрдогана по поводу оружия, поставляемого Западом Украине.

Турецкий президент также заявил, что Запад отправляет Украине "лом", а не оружие, пишет Hurriyet.

Он сказал, что ни Россия, ни Украина не являются победителями в этой войне, но много проигравших.

"Россия отключила природный газ, цены выросли в Европе. Все размышляют об этом. Почему не думали об этом раньше?", — сказал президент.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что энергетический кризис в Европе — это последствия санкций ЕС в отношении Путина и России. Мол, "Европа пожинает то, что посеяла". По словам турецкого лидера, Европы ждет сложная зима, в то время как Турция в газовом вопросе проблем не будет.

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