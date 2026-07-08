Эрдоган поддержал видение Трампа по Украине и сделал заявление о военной помощи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разделяет подход президента США Дональда Трампа к достижению мира в Украине и подтвердил готовность Анкары и дальше оказывать военную поддержку Киеву.

Об этом турецкий лидер сказал во время открытия заседания Североатлантического совета в рамках саммита лидеров НАТО в Анкаре, передает УНИАН.

По словам Эрдогана, Украина должна получить все необходимое для защиты.

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«Когда речь идет о войне в Украине, у президента Трампа есть свое видение мира, которое я разделяю», — заявил президент Турции.

Он отметил, что «все, что нужно Украине, должно быть обеспечено из наших запасов».

«Мы предлагаем нашу военную поддержку Украине, и кроме того, в рамках возможностей PURL мы будем также вносить вклад, удовлетворяя потребности Украины», — сказал он.

В то же время Эрдоган подчеркнул, что наряду с поддержкой Украины необходимо работать над дипломатическим урегулированием войны.

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«Продолжая поддерживать Украину, нужно также поощрять Россию к миру», — отметил он.

Президент Турции также подчеркнул важность использования всех существующих каналов коммуникации для продвижения мирного процесса.

Программа PURL — что известно о финансировании оружия Украине

К инициативе по закупке американского вооружения для Украины через механизмы НАТО планирует присоединиться и Турция, как сказал Эрдоган.

На днях говорилось, что Нидерланды выделили 1 млрд евро на финансирование программы PURL, позволяющей европейским союзникам совместно оплачивать закупки и поставки вооружения американского производства для нужд ВСУ.

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Между тем, стало известно, что одна из стран-союзниц блокирует 70 млрд евро для Украины от НАТО на 2027 год. Речь идет об Италии, которая не готова поддержать новый пакет военной помощи Украине от НАТО.

Также в Болгарии было сделано громкое заявление о военной помощи Украине. У страны больше нет возможности оказывать Украине военную помощь из составов собственных Вооруженных сил.

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