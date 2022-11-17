Эрдоган подтвердил продление действия "зернового соглашения" на 120 дней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что действие "зерновой инициативы" продлили еще на 120 дней.

Действие "зернового соглашения" продлили еще на 120 дней от 19 ноября 2022 года.

Об этом 17 ноября сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"По результатам четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, Соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней по состоянию на 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым Турцией, ООН, Российской Федерацией и Украиной", — написал Эрдоган в Телеграмме.

Лидер Турции подчеркнул, что "зерновая инициатива" доказала свою важность и пользу для продовольственной поставки и безопасности мира. По словам Эрдогана, за последние 4 месяца Украина доставила более 11 миллионов тонн зерна и продуктов питания нуждающимся с помощью почти 500 кораблей.

"Я хотел бы выразить благодарность генеральному секретарю Организации Объединенных Наций [Антониу] Гутерришу, президенту России Путину и президенту Украины Зеленскому за их готовность продлить соглашение и поздравить всех, кто внес свой вклад. Удачи", — написал Эрдоган.

Ранее о соответствующем решении сообщил министр инфраструктуры Александр Курбаков. По его словам, гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения к участникам саммита G20 на Бали предложил расширить "зерновое соглашение" на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области.

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