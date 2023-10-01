Эрдоган подверг критике ЕС за то, что Турция так долго ждет присоединения к нему

По словам Эрдогана, он не будет "терпеть никаких новых требований или условий" для вступления его страны в ЕС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна слишком долго ждет присоединения к ЕС.

Об этом он сказал во время выступления в турецком парламенте, сообщает DW.

Президент Турции добавил, что Турция "больше ничего не ждет от Европейского Союза", заставившего его страну ждать "у своей двери в течение 40 лет".

"Мы выполнили все обещания, которые мы дали ЕС, но они не выполнили почти ни одно из своих", – отметил он.

Он подчеркнул, что не будет "терпеть никаких новых требований или условий" для вступления его страны в ЕС.

Тем временем в Турцию прибыл балкер Aroyat – второе судно, следовавшее по временному коридору через Черное море. На борту Aroyat – 17 600 тонн украинского зерна.

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