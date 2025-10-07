Эрдоган позвонил Путину и заговорил о завершении войны в Украине

Эрдоган и Путин / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 октября провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил Директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

"Президент Эрдоган заявил, что дипломатические инициативы должны набрать обороты, чтобы обеспечить завершение украинско-российской войны справедливым и крепким миром, и что Турция будет продолжать работать над достижением мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Эрдоган также поздравил Путина с днем ​​рождения.

Кроме украинского вопроса главы государств обсудили и другие региональные и глобальные темы. Эрдоган сообщил Путину, что официальная Анкара прилагает все усилия для достижения перемирия в Секторе Газа и обеспечения доставления туда гуманитарной помощи. Также лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией.

Напомним, Трамп упрекнул турецкого лидера Реджепа Эрдогана за то, что Анкара покупает российскую нефть.

Президент США Дональд Трамп призвал Турцию ограничить импорт энергоносителей из России. Продажа Вашингтоном истребителей-невидимок союзнику из НАТО зависит от поддержки со стороны Анкары американских целей.

Также Трамп заявлял журналистам, что хотел бы видеть, как Эрдоган «сажает» Россию и Украину за стол переговоров, чтобы прекратить войну в Украине, опять же намекнув, что Россия является «бумажным тигром» из-за того, что ей не удалось получить значительную территорию почти четыре года с момента вторжения.