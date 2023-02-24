Эрдоган предлагает Зеленскому помощь в приближении "мира" на основе прекращения огня и диалога

Эрдоган заявил, что его страна "готова для усиления вклада в приближение мира" в Украине.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину вторжения России провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого предложил свою помощь в приближении "мира", но он должен быть основан на прекращении огня и диалога.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

"Эрдоган выразил благодарность Зеленскому за солидарность на фоне землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше. Также президент Турции заявил о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулированию ситуации на основе прекращения огня и диалога ", — говорится в сообщении.

Также издание со ссылкой на администрацию президента Турции пишет, что Эрдоган и Зеленский обменялись мнениями относительно ситуации в Украине "на фоне первой годовщины введения российской армии на украинскую территорию, а также последствий разрушительных землетрясений в Турции".

Эрдоган готов стать посредником между Украиной и Россией

С начала полномасштабного вторжения России Турция не раз заявляла, что готова выступить посредником для окончания войны. 29 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Туркменистан вновь заявил о своей готовности быть посредником между РФ и Украиной.

Тем временем турецкий лидер не прекращает дипломатических переговоров с российским диктатором. Так, 16 января, Эрдоган побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Среди тем разговора – обмен пленными между РФ и Украиной, Сирия, зерновое соглашение, газовый хаб.

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