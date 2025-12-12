Эрдоган предложил Путину сделать шаг к миру: о чем идет речь

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Путину сделать шаг в мирном процессе между РФ и Украиной.

Об этом сообщили в администрации турецкого президента.

Встреча двух лидеров состоялась 12 декабря на международном форуме в Туркменистане.

Эрдоган предложил Путину согласиться на частичное прекращение огня с отказом от ударов по энергетическим объектам и портам, которое, по его словам, «может быть полезным».

«Президент Эрдоган заявил, что они внимательно следят за переговорным процессом, направленным на прекращение войны, и что Турция может проводить переговоры во всех форматах в этих рамках», — сообщили в администрации турецкого лидера.

Каким был ответ Путина на это предложение, не сообщается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию в случае готовности России. По его словам, оккупанты бьют по украинской энергетике, и мы абсолютно справедливо отвечаем.

Однако, представитель Кремля Дмитрий Песков цинично ответил, что Москва «работает над миром, а не перемирием».