Эрдоган предложил Путину сделать шаг к миру: о чем идет речь
Турецкий президент призвал своего российского коллегу согласиться на частичное прекращение огня.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Путину сделать шаг в мирном процессе между РФ и Украиной.
Об этом сообщили в администрации турецкого президента.
Встреча двух лидеров состоялась 12 декабря на международном форуме в Туркменистане.
Эрдоган предложил Путину согласиться на частичное прекращение огня с отказом от ударов по энергетическим объектам и портам, которое, по его словам, «может быть полезным».
«Президент Эрдоган заявил, что они внимательно следят за переговорным процессом, направленным на прекращение войны, и что Турция может проводить переговоры во всех форматах в этих рамках», — сообщили в администрации турецкого лидера.
Каким был ответ Путина на это предложение, не сообщается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию в случае готовности России. По его словам, оккупанты бьют по украинской энергетике, и мы абсолютно справедливо отвечаем.
Однако, представитель Кремля Дмитрий Песков цинично ответил, что Москва «работает над миром, а не перемирием».