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Эрдоган представил новый турецький танк и анонсировал массовое производство (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Эрдоган представил новый турецький танк и анонсировал массовое производство (фото)

Эрдоган показал новый турецкий танк "Altay". Фото: TC İletişim Başkanlığı.

Танк называется "Altay".

В воскресенье, 23 апреля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган показал новый турецкий танк "Altay". Он также анонсировал серийное производство такого вооружения.

Об этом сообщило издание Anadolu.

Президент Турции принял участие в Программе поставки нового турецкого танка "Altay" в TAF для испытаний. По словам Эрдогана, у нового танка лучше возможности, чем у его десятилетнего прототипа. После того, как машину опробует турецкая армия, Анкара начнет массовое производство танков.

Мы успешно изготовили большое количество транспортных средств, от тактических колесных бронированных машин до противоминных машин. Мы также проводим модернизацию систем вооружения в наших автомобилях, электронных систем, зенитных. Мы также производим танковые боеприпасы, оборудование и оборудование... Мы стремимся увенчать наш прорыв в оборонной промышленности новым танком "Altay", – сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал серийное производство танков
Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал серийное производство танков "Altay". Фото: TC İletişim Başkanlığı.

Президент Эрдоган называет "Altay" танком нового поколения. По его словам, он станет "современным основным боевым танком Турции".

"Сегодня мы передали нашим Вооруженным силам наш новый танк "Altay", который имеет высокий уровень локализации, передовую технологию и лучшие характеристики, чем у аналогов в мире. Да будет хорошо нашей стране, нашей нации и нашей героической армии", — написал Эрдоган в своем Twitter.

Напомним,

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Дата публикации
Просмотры
1032
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