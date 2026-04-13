Эрдоган пригрозил военной силой Израилю: что ответили в Иерусалиме

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности применить военную силу против Израиля, сравнивая возможную операцию с интервенциями в Нагорном Карабахе и Ливии.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Угрозы вмешательства и обвинения

Выступая на конференции в Стамбуле, Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике действия Израиля в Палестине и Ливане, назвав их «варварскими». Он заявил, что Анкара должна быть достаточно сильна, чтобы остановить израильскую политику.

Реклама

«Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же с ними. Ничто не мешает нам это сделать», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер также обвинил Израиль в создании кровавой сети геноцида и нарушении человеческих ценностей. Эрдоган еще подверг критике новый закон Израиля о смертной казни для террористов. Он считает, что его намерены использовать только против палестинцев.

Резкий ответ Израиля

В Иерусалиме заявления Эрдогана назвали проявлением «империалистических амбиций». Министр культурного наследия Амихай Элиягу охарактеризовал турецкого президента как «мегаломанического диктатора» и «жалкого тирана».

Элиагу отверг обвинения в геноциде, напомнив Турции о ее собственной истории:

Реклама

«Турция, завоевавшая Северный Кипр и контролирующая курдские территории на востоке, решается читать нам лекции о морали. Турция, построившая свою экономику на геноциде армян, решается винить нас в геноциде», — заявил министр.

Он также анонсировал намерение внести на рассмотрение правительства предложение о полном прекращении дипломатических связей с Анкарой.

Напомним, Турция не одобряет как атаки против Ирана, так и нападения Тегерана на «братские страны» в регионе.

Ранее мы писали, что США начали анонсированную президентом Дональдом Трампом блокаду Ормузского пролива. Источники отмечают, что операция сопровождается резкой эскалацией заявлений со стороны Вашингтона.

Реклама

Президент США Трамп также заявил о проверке судов и операции против мин после переговоров с Ираном.