Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Туркменистане предложил вернуть России приобретенные 10 лет назад ракетные системы противовоздушной обороны С-400.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отказ от российских ракет, как отмечает издание, позволит Турции улучшить свои отношения с США и другими членами НАТО. Кроме того, Анкара сможет приобрести американские истребители-невидимки F-35, к которым она давно стремилась.

Посол США в Турции Том Баррак заявил в начале этого месяца, что Турция близка к отказу от С-400, прогнозируя, что этот вопрос может быть решен в течение следующих четырех-шести месяцев.

Турция ожидает, что ее роль посредника между Россией и Украиной побудит Москву быть восприимчивой к этой просьбе, сказали анонимные источники Bloomberg.

США исключили Анкару из программы F-35 в 2019 году в ответ на приобретение С-400. НАТО утверждает, что Россия могла бы получить важные разведывательные данные, если бы Турция использовала С-400 вместе с западными самолетами. Сейчас Анкара не эксплуатирует эту систему.

В администрации президента Турции и турецком Министерстве обороны отказались от комментариев по этому поводу.

Кремль отрицал, что такое предложение было сделано во время встречи двух лидеров.

Напомним, ранее сообщалось, что на международном форуме в Туркменистане президент Эрдоган предложил Владимиру Путину сделать шаг к миру, согласившись на перемирие с отказом от ударов по энергетическим объектам и портам.

Однако после этого Россия нанесла ракетный удар по порту Черноморск в Одесской области, обстреляв гражданское судно, владельцем которого является турецкая компания.