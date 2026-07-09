Эрдоган сделал гостям саммита НАТО крайне необычный подарок, который ошарашил охрану (фото)

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

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По завершении саммита НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил главам государств и правительств стран Альянса необычные сувениры — гравированные револьверы Magnum с патронами. Такой подарок удивил делегации и создал немало проблем для служб безопасности.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Agence France-Presse.

Кир Стармер о подарке Эрдогана

Первым о подарке публично рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Возвращаясь с саммита, он сообщил, что получил револьвер с именем, выгравированным на корпусе.

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По данным издания, в красной подарочной коробке вместе с оружием лежали шесть боевых патронов и документ, освобождающий подарок от экспортных ограничений.

Представители нескольких стран НАТО назвали такой сувенир «достаточно неожиданным». По их словам, из-за него службам безопасности пришлось срочно решать вопросы транспортировки и хранения огнестрельного оружия.

Петер Мадяр подтвердил получение подарка

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр также подтвердил получение подарка.

«Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО – револьвер Magnum с патронами и моим именем», – написал он в соцсети.

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр также подтвердил получение подарка Фото: Péter Magyar

Некоторые лидеры сразу же передали оружие полиции.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер узнал точное содержание подарка только после возвращения в страну. После этого он немедленно передал револьвер аэропортовой полиции для безопасного хранения.

Его охранники также взяли на себя оформление оружия, подаренного президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и президенту Европейского совета Антониу Кошти.

В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что Урсула фон дер Ляен поблагодарила Эрдогана за подарок, однако револьвер будет выведен из эксплуатации и передан в военный музей.

Часть подарков оставили в Турции

По информации The Guardian, не все участники саммита смогли сразу забрать револьверы.

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В частности, оружие, предназначенное для британского премьера Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, пока осталось в Турции из-за сложности процедур перевозки.

Премьер-министр Канады Марк Карни унес с собой только револьвер, а боеприпасы оставил в Турции. Причины такого решения канадская сторона не объяснила.

Между тем, в Швеции сообщили, что оружие премьер-министра Ульфа Кристерссона будут транспортировать только после выполнения всех требований законодательства.

Польша вспомнила инцидент с гранатометом

Особое внимание к подарку уделила польская делегация. Причиной стал инцидент 2022 года, когда тогдашний главный комендант полиции Польши привез из Украины подаренный ему гранатомет, впоследствии разразившийся в его служебном кабинете.

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Помощник президента Польши Кароля Навроцкого заверил журналистов, что в этот раз никто точно не собирается стрелять из подаренного оружия.

Почему именно Эрдоган решил вручить союзникам по НАТО револьверы с боевыми патронами, турецкая сторона пока не объяснила.

Напомним, на днях состоявшийся в Анкаре саммит НАТО засвидетельствовал, что Россия представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности и стабильности. Об этом идет речь в итоговой декларации встречи лидеров Альянса.

Документ не содержит упоминания о перспективе членства Украины .

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