Президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган / © Getty Images

Реклама

Президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в российско-украинском конфликте вскоре «будет найден компромисс».

Об этом он сказал в своем выступлении на TRT World Forum 2025, передает турецкое издание TRT Haber.

По словам турецкого президента, его страна с начала полномасштабного вторжения взяла на себя «ответственность за справедливое и длительное мирное урегулирование российско-украинской войны, которая длится уже четвертый год».

Реклама

Эрдоган отметил, что на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил свою «решимость оказать всю необходимую поддержку для достижения прекращения огня и, впоследствии, длительного мира».

«Я надеюсь, что в ближайшее время между сторонами будет найден компромисс, который проложит путь для двух соседних народов, чтобы снова жить бок о бок в мире», — подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что Турция будет продолжать всячески способствовать достижению этой цели.

Заявление турецкого президента прозвучало после того, как Россия заявила о готовности продолжать переговоры с Украиной о прекращении войны, при условии, что они состоятся в стамбульском формате. Об этом заявил российским пропагандистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Реклама

Украина и Россия уже провели три раунда переговоров в Стамбуле в мае, июне и июле 2025 года.

Во время этих переговоров Украина продемонстрировала готовность к немедленному прекращению огня и четко очертила свои приоритеты: прекращение боевых действий, затишье вдоль всей линии фронта и прекращение атак на гражданскую инфраструктуру.

Однако Москва не согласилась на прекращение огня.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одним из тех лидеров, которые могут помочь в урегулировании войны, развязанной Россией против Украины.