Эрдоган сделал заявление о прекращении войны и поддержал территориальную целостность Украины

Турция будет увеличивать поддержку усилий по прекращению войны России против Украины путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины, а также будет продолжать тщательно выполнять положения конвенции Монтре.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в своем выступлении перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, сообщает "Укринформ".

“Заканчивается третий год войны в Украине, мы все еще далеки от достижения справедливого и крепкого мира. Поскольку гонка вооружений ускоряется, поле дипломатии постепенно сужается. Мы будем и дальше увеличивать поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины”, — сказал глава Турции.

Он заверил, что его страна будет продолжать тщательно выполнять положения конвенции Монтрё.

Эрдоган также отметил, что ООН действует неэффективно и призвал к реформированию организации, в частности, Совбеза ООН.

"С созданием ООН надежды на глобальную стабильность, мир и справедливость снова расцвели, а надежды на мир возродились. Однако мы с сожалением наблюдаем, что в последние годы ООН с трудом выполняет свою миссию основателя и постепенно превращается в недействующую, громоздкую и инертную структуру. Ценности, представлены принципом "мир больше пяти" (постоянных членов СБ ООН – ред.), сегодня нам нужны все больше и больше”, — сказал Эрдоган.

Напомним, в частности, в 19 статье конвенции Монтре говорится, что во время войны, когда Турция не является стороной конфликта, военные корабли пользуются правом полной свободы прохода и судоходства в проливах. Однако военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы, за исключением случаев, возникающих из применения статьи 25 этой аонвенции, а также в случае оказания помощи государству, которое является жертвой агрессии.

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