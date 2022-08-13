Эрдоган собирается договориться с Байденом о поставках новых истребителей F-16 — СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести встречу с американским коллегой Джо Байденом, чтобы договориться о поставках истребителей F-16.
Переговоры о покупке F-16 между Турцией и США длятся уже несколько месяцев. Этот вопрос может стать ключевым в вероятных переговорах Байдена и Эрдогана, которые должны пройти в следующем месяце во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Sabah.
Издание отмечает, что Анкара не хочет затягивать решение этого вопроса и намерена ускорить согласование поставок самолетов. Турция также требует, чтобы вопрос передачи истребителей был вынесен на рассмотрение Конгресса США.
Следует отметить, что ранее Турция вложила 1,4 миллиарда долларов в американскую программу F-35, согласно которой Анкара должна была получить истребители. Но из-за того, что турецкие власти отказались избавиться от российских систем противоракетной обороны С-400, Вашингтон исключил страну из программы.
После такого решения Турция решила предложить соглашение, по которому она будет покупать новые F-16 в США, одновременно модернизируя свой парк из 80 старых F-16.
Напомним, по информации Financial Times, западные страны, в том числе члены ЕС, рассматривают возможность введения карательных мер по торговле и финансам с Турцией.
Поводом стала вторая за месяц встреча Эрдогана с Путиным, да еще в Сочи, куда турецкий президент уехал лично. Она заставила напрячься не только Украину. Да и лучше бы Эрдоган сначала посетил Бучу и Ирпень.
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