Эрдоган собирается в ближайшее время собрать Зеленского и Путина на встречу в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести совместную встречу с Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Турции.

Эрдоган считает, что это необходимо для радикального решения кризиса, ведь война России против Украины имеет последствия, которые касаются и самой Турции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Habertürk.

"Все были свидетелями того, что Турция прилагала все усилия, чтоб не допустить войны, а затем завершить ее миром. Учитывая, что Россия и Украина производят более трети мирового производства зерна, отправка украинского зерна в мир через нашу страну является критически важным событием для человечества", - отметил Эрдоган.

По его словам, сегодня власти Турции продолжают прилагать усилия по достижению сбалансированного, мирного, ориентированного на решение в понимании нашей страны положительного результата.

"В Сочи я имел возможность подробно обсудить с Путиным отношения между двумя странами и украинскую войну. Мы ездили в Украину с участием генсека ООН для встречи с Зеленским. Наша цель – собрать Путина и Зеленского в Турции для радикального решения кризиса", – подчеркнул Эрдоган.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на заседании "Крымской платформы" и заявил, что Турция поддерживает возвращение Украине аннексированного Крыма.

Россия должна отдать украденный Крым Украине: речь Эрдогана на Крымской платформе

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