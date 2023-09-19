Эрдоган в ООН назвал Карабах азербайджанской территорией и упомянул об Украине: детали

Президент Турции заверил, что поможет прекратить войну на Украине "на основе независимости и территориальной целостности" нашего государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Генеральной ассамблее ООН поддержал операцию Азербайджана в Карабахе.

Об этом передают Anadolu и CNN.

Он напомнил, что считает непризнанную республику территорией Азербайджана и поддерживает действия Баку "для защиты своей территориальной целостности".

"Карабах – это азербайджанская территория. Попытки навязать любой другой его статус никогда не будут успешными", – уверен Эрдоган.

Он предложил создать в регионе территорию, где все, включая армян, смогут сосуществовать – в составе Азербайджана.

Президент Турции заверил, что всегда поддерживал переговорный процесс между Ереваном и Баку, однако обвинил Армению в том, что она "не спешит воспользоваться этим историческим шансом".

Эрдоган – об Украине

В своем выступлении на Генассамблее ООН президент Турции упомянул и об Украине. Эрдоган заверил, что его страна усилит усилия для того, чтобы помочь прекратить войну в Украине "на основе независимости и территориальной целостности" нашего государства.

Кроме того, он пообещал договориться о зерновом соглашении.

Президент Турции также призвал к созданию новой архитектуры безопасности, поскольку Совет безопасности (ООН) больше не является гарантом мировой безопасности, а стал "полем битвы для политических стратегий пяти стран" (постоянных членов Совбеза ООН).