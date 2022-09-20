Эрдоган: возвращение Украине захваченных Россией территорий облегчит переговорный процесс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение Украине захваченных Россией территорий облегчит переговорный процесс по завершению войны.
По словам Эрдогана, Путин уже пытается как можно скорее закончить эту войну.
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на интервью Эрдогана американскому каналу PBS.
"Это то, чего хотят и ожидают. В этом отношении Гутерриш (генсек ООН — ред.) сделал определенные шаги. Есть шаги, которые мы сделали. Эти шаги и возвращение территорий действительно облегчат нам работу", — сказал Эрдоган.
Он также подчеркнул, что с 2014 года на встречах с российским диктатором Владимиром Путиным призывает его вернуть аннексированный Крым.
"Они являются и нашими соотечественниками. Мы сказали им (россиянам – ред.), что если вы пойдете на этот шаг, то это успокоит и нас, успокоит Украину, успокоит и крымских татар. Но, к сожалению, с тех пор ни одного шага в этом направлении не было сделано", — сказал президент Турции.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Украина и Россия смогли договориться об обмене 200 военнопленных.
Читайте также:
- Уже не "царь", а проситель: как "надежные" партнеры унижали Путина на саммите ШОС
- "Нравится или нет, терпи красавица": Пионтковский рассказал, как унизили Путина на заседании ШОС
- Сам уже и ходить не может: очевидцы подловили, как Путина вел под руку Эрдоган