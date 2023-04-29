Эрдоган впервые после болезни появился на публике: под руку с президентом Азербайджана (видео)

В субботу, 29 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей семьей и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest-2023 на территории аэропорта "Ататюрк" в Стамбуле.

Об этом сообщает CNN Türk.

На это публичное мероприятие лидеры двух стран приехали электромобилем турецкого производства TOGG, за рулем которого находился президент Азербайджана.

На опубликованном в Сети видео видно, что турецкий лидер заходил в помещение, где проходил этот фестиваль, под руку с президентом Алиевым, что может свидетельствовать о его ослабленном здоровье после внезапного недомогания.

Как известно, Эрдогану стало плохо в прямом эфире местного телеканала 25 апреля. Впоследствии он сообщил, что заразился кишечной инфекцией, хотя ходили слухи о том, что у президента Турции произошел инфаркт, поскольку он после этого пропустил несколько мероприятий, в том числе предвыборных.

На первом публичном мероприятии после болезни Эрдоган имел получасовое выступление, во время которого держался довольно бодро.

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В комментарии для CNN Türk президент Турции, отвечая о состоянии своего здоровья, ответил : "Я в порядке".

После участия в программе фестиваля президенты Турции и Азербайджана провели закрытую встречу на территории аэропорта "Ататюрк", после чего появились на публике для совместного фото.

Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально стал кандидатом на должность главы государства. Выборы президента намечены на 14 мая.

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