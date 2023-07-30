Эрдоган встретится с Путиным на фоне блокирования Россией "зернового коридора": детали

Эрдоган и Путин пока не решили, где будут встречаться – в Турции или в России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин договорились провести телефонный разговор, а затем – личную встречу.

Об этом Путин рассказал во время пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, сообщает турецкое издание Anadolu.

"Мы договорились о том, что встретимся. Либо он к нам (в Россию. – ред.) приедет, либо я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до выборов (в Турции. – Ред.), но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему. Мы решили встречу перенести. Но мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции. Посмотрим", – сказал российский диктатор.

Путин добавил, что они с Эрдоганом договорились провести телефонный разговор в среду, 2 августа, где должны согласовать детали предстоящей встречи.

"Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня – ему неудобно, предложил завтра – ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим там и решим", – добавил Путин.

Кроме того, он проигнорировал вопрос журналистки о том, считает ли он выезд из Турции в Украину командиров обороны "Азовстали" нарушением договоренностей с Москвой.

"Договоренности были... других комментариев не будет", — заявил диктатор.

Ранее The Wall Street Journal писало о том, что Путин игнорирует попытки Эрдогана обсудить "зерновое соглашение".

Напомним, 17 июля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения".

На это заявление отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал обсудить этот вопрос с Путиным.

В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал Эрдогана и ООН самостоятельно обеспечить безопасность судов собственными силами.