Эрдоган заявил, что будет делать в случае проигрыша выборов

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, если проиграет выборы президента – уйдет. Первый тур голосования состоится завтра, 14 мая.

Об этом он сказал в интервью турецким медиа, пишет агентство Anadolu.

Вопрос о том, что он якобы собирается держаться за власть, Эрдоган назвал глупым. Ведь, подчеркнул турецкий лидер, вы пришел на этот постдемократический путь.

"Подобно тому, как мы пришли к власти с благосклонностью народа, то есть, если наш народ решит принять другое решение, мы будем делать именно это, все, что необходимо для демократии. Больше ничего не поделаешь", — подчеркнул Эрдоган.



Он отметил, что примет любой результат выборов как законный.

Напомним, результаты опроса компании Konda, показывают, что Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Киличдароглу более чем на пять процентных пунктов накануне выборов. Опросы показывают, что Эрдогана поддерживают 43,7% избирателей, а Киличдароглу – 49,3%. Поскольку такая ситуация не означает победы ни одного из кандидатов, то победитель будет определен во втором туре, который должен состояться 28 мая.

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