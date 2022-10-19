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Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании "газового хаба"

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Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании "газового хаба"

Фото: Associated Press

Путин выдвинул идею создания площадки 13 октября.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о создании "газового хаба".

Об этом Эрдоган сказал, выступая в парламенте перед членами своей Партии справедливости и развития, пишет Reuters.

По его словам, страны Европы смогут получать российский газ через этот "хаб".

"Европа сейчас ищет, где взять природный газ. К счастью, у Турции такой проблемы нет. Более того – я надеюсь, что Турция также станет "газовым хабом". На нашей последней встрече мы договорились с господином Путиным по этому вопросу. По его собственным словам, Европа может получать природный газ через Турцию", — сказал он во время выступления, пишет Hurriyet.

Что известно о "газовом хабе"

Диктатор Путин выступил с идеей создания "газового хаба" в Турции на переговорах с Эрдоганом в Астане 13 октября. Мол, Москва может совершить транзит газа через Черное море по основному маршруту поставки топлива.

Позже Эрдоган поручил правительству проработать шаги по созданию площадки для продажи газа в Европу и другие страны взамен поврежденным "Северным потокам".

Старшая аналиткиня Центра исследований современной Турции Евгения Габер говорит: Эрдоган не прекращает сотрудничать с Путиным, потому что преследует интересы своей страны. По ее словам, в нынешних условиях Анкара может более уверенно выдвигать свои условия Кремлю, в частности, по созданию "газового хаба".

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
449
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