Эрдоган заявил, что он и Путин – самые опытные политические лидеры мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он сам и российский диктатор Путин являются "самыми опытными политическими лидерами мира".

Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

"Сейчас среди мировых лидеров нас двое. Сейчас только я и Путин. Я говорю это не потому, что я – это я, я говорю это как факт. 22 года – это срок пребывания в должности этого бедняги (Эрдоган о себе – Ред.). У Путина столько же", – сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган оценил политическую ситуацию в Германии.

"Меркель имела место в политике. После Меркель политика в Германии закончилась. Лидером, который мне нравится в Германии, является Шредер (Герхард Шредер, канцлер ФРГ с 1998 по 2005 год – Ред.). Его любовь к нам была совсем другой. Например, во время Рамадана Шредер не пил пиво за столом, за которым я сидел. со времени приезда в Турцию. Я надеюсь, что в Турции найдутся такие политики, как Шредер", – добавил турецкий президент.

Ранее Реджеп Эрдоган сказал, кто может завершить войну РФ против Украины.

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