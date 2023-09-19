Эрдоган заявил, что Путин за "скорейшее прекращение войны" в Украине

По словам Эрдогана, "России можно доверять не меньше, чем Западу".

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал неоднозначное заявление. Он уверен, что российский диктатор Владимир Путин, развязавший войну против Украины, выступает за "скорейшее ее прекращение".

Об этом Эрдоган сказал в интервью PBS.

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Более того, по его словам, "России можно доверять не меньше, чем Западу".

"У меня нет причин им не доверять. Россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали на пороге ЕС. И сейчас я доверяю России настолько же, насколько я доверяю Западу", – сказал он, обвинив ЕС в том, что они не таки не взяли Турцию в Союз, несмотря на обещания.

Эрдоган снова повторил свое мнение, что войну в Украине можно закончить "переговорами двух президентов". Но добавил, что война может продолжаться "еще долго".

"Нам бы очень хотелось надеяться, что война закончится как можно быстрее. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны", – сказал Эрдоган.

Ранее мы сообщали, что у РФ, Турции и Болгарии есть свой план: дипломат США объяснил, что прикрывает "зерновое соглашение".

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