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Эрдоган заявил, что Россия не придерживается договоренностей по Сирии

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Эрдоган заявил, что Россия не придерживается договоренностей по Сирии

Фото: Associated Press

Президент Турции пообещал, что в случае невыполнения договоренностей "необходимые шаги против террористов" все равно будут сделаны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении договоренностей по Сирии, заключенном в 2019 году в Сочи.

Об этом пишет государственное агентство Турции Anadolu, со ссылкой на заявление Эрдогана.

Глава Турции подчеркнул, что договоренности от 2019 года, согласно которым Кремль взял на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии "от террористов", нарушено.

"К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами сделаем необходимые шаги против террористов", — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12-ти объектам террористов в сирийском Кобане.

"Это часть операций, которые будут продлены", — добавил турецкий президент.

Напомним, Турция нанесла авиаудары по курдским целям в Ираке и Сирии через неделю после взрыва в столице Турции Стамбуле, в котором она обвинила курдских повстанцев.

13 ноября в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле погибли шестеро, а более 80 человек были ранены.

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Дата публикации
Просмотры
1294
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