Эрдоган заявил, что Турция ищет пути примирения и подверг критике тех, кто "способствует торговцам оружием"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ищет мирное урегулирование войны России против Украины "в отличие от тех, кто способствует торговцам оружием".

Об этом он сказал во время последнего выступления, пишет агентство Anadolu.

Он также подчеркнул, что Турция будет продолжать способствовать отправке зерна в Африку через коридор в Черном море.

Он рассказал, что договорился с Россией о бесплатных поставках зерна, которое будут перерабатывать в Турции и передавать в страны, которым грозит голод.

"Мы примем зерно бесплатно... будем перемалывать его в муку на предприятиях Турции и отправлять в бедные страны Африки. Мы полны решимости передавать эту продукцию в африканские страны через "зерновой коридор" и приложим для этого все необходимые усилия", — сказал он.

Эрдоган также заявил, что ведет постоянные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским.

"Турция прилагает усилия для достижения мира во всем мире. Мы прилагаем усилия, чтобы их примирить. Мы продолжаем искренне идти по этому пути во имя мира во всем мире", — резюмировал турецкий лидер.

Напомним, спикер Эрдогана обвинил Россию в затягивании войны. Ибрагим Калин, комментируя переговоры между Украиной и РФ, считает, что украинцы должны увидеть конкретные шаги со стороны россиян – это вывод войск и обмен пленными – чтобы они сели за стол переговоров.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты двух стран обсудили, в частности, ситуацию на ЗАЭС, обмен пленными при посредничестве Турции и зерновое соглашение.

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