Эрдоган заявил, что Турция останавливает торговые отношения с Израилем

Турция считает, что Израиль своими действиями в секторе Газа проводит геноцид палестинцев, поэтому прекращает торговые отношения.

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Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на прошедшей в Стамбуле 5-й конференции Межпарламентской иерусалимской платформы, сообщает Укринформ.

"Мы разорвали наши отношения с Израилем, в частности, в торговом измерении. Как объявил наш министр иностранных дел, мы их разрываем", — сказал Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган заявил о продолжении борьбы "с убеждением, что защита Иерусалима означает защиту человечества, защиту мира и защиту уважения к разным верованиям".

Турецкий президент заявил, что считает действия Израиля геноцидом палестинцев.

"Никто не может ожидать, что мы будем молчать о геноциде, пока наши палестинские братья сопротивлялись в одиночку в течение 203 дней и в одиночку защищали достоинство всего человечества", — отметил президент Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отменить свой визит в Соединенные Штаты, который должен был состояться 9 мая.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль готов пересмотреть планы наземной операции на юге Газа.

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