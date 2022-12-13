Эрдоган заявил, что Турция открыла новое крупное нефтяное месторождение

Турция открыла новое нефтяное месторождение в районе горы Габар на северо-востоке страны.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание Anadolu.

"Это одно из десяти крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году", — подчеркнул президент.

По словам турецкого лидера, чистый объем обнаруженных запасов нефти составляет 150 млн баррелей. Стоимость оценивается примерно в $12 млрд. Отмечается, что из четырех скважин в этом регионе добывается пять тысяч баррелей нефти в день.

Эрдоган говорит, что объем ежедневной добычи турецкой национальной нефтедобывающей компании Türkiye Petrolleri увеличился до 65 тысяч баррелей в сутки, а еще пять лет назад составил около 40 тысяч баррелей. Более того — власти Турции планируют увеличить ежедневную нефтедобычу до 100 тыс. баррелей.

"В то время как многие нефтяные и газовые компании "опустили руки" в период пандемии, Türkiye Petrolleri ускорила свою деятельность по разведке и добыче. Только в 2021 году было открыто еще 34 месторождения, и мы добавили в наши текущие запасы еще 71 миллион баррелей", добавил президент Турции.

Напомним, СМИ писали, что Эрдоган намерен организовать экспорт туркменского газа в Европу в обход России. Анкара стремится стать ключевым маршрутом транзита энергии благодаря своему стратегическому расположению в Европе и Азии и контролю доступа к Черному морю.

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