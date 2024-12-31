Эрдоган заявил, что завершение войны в Украине будет приоритетом Турции в новом году

Среди приоритетных направлений турецкий лидер назвал прекращение войны между Россией и Украиной.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что окончание войны в Украине является приоритетом для его страны в 2025 году.
Об этом сообщает агентство "Анадолу".
"Завершение справедливым миром войны между Россией и Украиной, соседствующими с Турцией Черным морем по-прежнему остается в приоритете. Мы выражаем желание, чтобы в 2025 году на нашем севере начался новый период", – сказал президент Турции.
Кроме того, Эрдоган заверил, что Турция предоставит "всю поддержку, необходимую для постоянного мира, стабильности и экономического процветания в Сирии".
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он и Путин – самые опытные политические лидеры мира.
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