Эрдоган заявил, что завершение войны в Украине будет приоритетом Турции в новом году

Среди приоритетных направлений турецкий лидер назвал прекращение войны между Россией и Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что окончание войны в Украине является приоритетом для его страны в 2025 году.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Завершение справедливым миром войны между Россией и Украиной, соседствующими с Турцией Черным морем по-прежнему остается в приоритете. Мы выражаем желание, чтобы в 2025 году на нашем севере начался новый период", – сказал президент Турции.

Кроме того, Эрдоган заверил, что Турция предоставит "всю поддержку, необходимую для постоянного мира, стабильности и экономического процветания в Сирии".

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он и Путин – самые опытные политические лидеры мира.

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