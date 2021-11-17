Эрдогану подарили карту "тюркского мира": в нее включили 20 регионов России

На ней отмечены российские территории от Северного Кавказа до Якутии.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил в подарок оригинальную карту, которую представил на саммите Совета по сотрудничеству тюркоязычных государств в Стамбуле лидер националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели.

Об этом сообщает РИА Новости.

Карта "турецкого мира" включает в себя часть территории России. На ней изображено 20 регионов РФ – от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.

Участники саммита, на котором была представлена эта карта, приняли переименовать Совет сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркских государств и приняли декларацию "Видение тюркского мира до 2040 года".

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8.Zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı'na “Milli pic.twitter.com/yOqLSsB9Cs — MHP (@MHP_Bilgi) November 13, 2021

“Нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Эта организация является платформой развития межгосударственных связей”, — приветствовал решение саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, ранее президент Турции отказался от предложения российского президента Путина ревакцинироваться российским "Спутником V".

Читайте также: