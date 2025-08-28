Эрдоган назвал условие завершения войны в Украине: подробности заявления

Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры затронули тему мирного процесса, двусторонних отношений и региональной безопасности.

Об этом Эрдоган написал в социальной сети X.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что Анкара готова и дальше содействовать завершению войны.

«Мы внимательно следим за международными контактами. Турция продолжает свои усилия по достижению крепкого мира. Мы готовы сделать все возможное для содействия переговорам на высоком уровне, которые проложат путь к справедливому завершению войны», — подчеркнул президент Турции.

Он подчеркнул, что переговоры между Украиной и Россией следует ужесточить и продолжать.

Поддержка Украины после войны

Эрдоган также отметил, что Турция не только будет способствовать процессу мирных переговоров, но и готова помогать Украине после установления мира.

«Турция продолжит вклад в безопасность Украины и после завершения войны», — сказал он.

Отдельно президент Турции поздравил Украину с Днем Независимости.

«Хочу еще раз поздравить украинский народ с Днем Независимости», — подытожил президент.

Напомним, Турция рассматривает возможность отправки своих военных в Украину, если будет подписано мирное соглашение. Размещение миротворческого контингента должно предотвратить повторную агрессию со стороны России.

Турция также готова приобщиться к разминированию Черного моря и украинским территориям.