Ермак заявил об угрозе появления военных КНДР на границе со странами НАТО

Сейчас нужно рассматривать риски появления гибридных угроз на границах.

Теневой флот, осуществляющий диверсии против кабелей, соединяющих страны НАТО, может быть не единственной гибридной угрозой от РФ для этих стран.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Когда мы говорим — о чем должны думать страны Европы, государства НАТО, то следует рассматривать риски появления гибридных угроз на границах... Появление на границах стран НАТО переодетых в российскую форму военных КНДР, или иранских прокси — это вполне реально, если не остановить Россию сейчас", — написал Ермак.

Он подчеркнул, что военные из КНДР уже воюют на территории Европы, о чем раньше вряд ли кто-нибудь мог подумать.

"Безнаказанность рождает вседозволенность. Именно сейчас тот момент, который требует сильных решений и сильных действий", — добавил он.

Напомним:

В НАТО заявили, что усилят свое военное присутствие в Балтийском море после того, как между Эстонией и Финляндией были перерезаны подводные линии электропередач и интернет-кабели. Финляндия задержала нефтяной танкер "теневого флота" России.

Читайте также: