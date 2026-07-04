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Ермолаев вышел из комы после покушения в Монако — Nice-Matin
Состояние украинского бизнесмена, пострадавшего в результате взрыва, значительно улучшилось.
Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший в результате покушения с применением взрывного устройства в Монако, вышел из комы и находится в значительно лучшем состоянии.
Об этом сообщает французское издание Nice-Matin.
По данным журналистов, Ермолаев продолжает лечение в больнице Марселя, а врачи отмечают положительную динамику его выздоровления. Ранее бизнесмен получил тяжелые ранения в результате взрыва, произошедшего 29 июня возле жилого дома в княжестве.
Также в результате инцидента пострадал 13-летний ребенок. Его срочно доставили в детскую больницу Ленваль в Ницце, однако, по информации французских СМИ, угрозы его жизни нет.
Наиболее тяжелые травмы получила спутница бизнесмена Анна Насобина. Она находится в больнице Пастера в Ницце после нескольких сложных операций, в том числе ампутации конечностей. Прокуратура Монако сообщает, что её состояние по-прежнему остаётся критическим, а жизнь — под угрозой.
Взрыв в Монако — что известно об исполнительнице
Правоохранительные органы Монако объявили международный розыск 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, которую подозревают в организации покушения на убийство с применением взрывного устройства и участии в преступной группе.
Как сообщает Nice-Matin, имя подозреваемой появилось в «красном уведомлении» Интерпола. Следствие полагает, что она действовала не в одиночку, а имела сообщников.
По словам заместителя генерального прокурора Монако Моргана Реймона, после взрыва женщина пешком добралась до коммуны Босолей, где оставила автомобиль, после чего через Италию выехала в Германию — последнее известное место своего проживания.
В четверг немецкая полиция провела обыск в её квартире, однако задержать подозреваемую не удалось. При этом правоохранители изъяли материалы, которые будут переданы следственным органам Монако.
По данным расследования, взрывное устройство было оставлено у входа в дом и приведено в действие дистанционно в 20:58 именно в тот момент, когда Ермолаев и его спутники возвращались с ужина.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека в чёрной шляпе-боби, которого сначала приняли за мужчину. Однако дальнейший анализ записей и показаний очевидцев привел следователей к версии, что подозреваемая могла намеренно маскироваться под мужчину для подготовки и совершения нападения.
Покушение на Ермолаева — кто пострадал
Напомним, вечером 29 июня в Монако возле жилого дома был взорван днепровский олигарх Вадим Ермолаев. Ранения получили он сам, женщина в возрасте от 50 до 60 лет и 13-летний подросток. Сначала СМИ писали, что это его жена и сын.
Впоследствии стало известно, что во время покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в момент взрыва с ним находилась не его жена Анна, а другая женщина. По данным зарубежных СМИ, это была любовница миллиардера — 46-летняя Анна Насобина.