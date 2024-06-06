"Ерунда, бред собачий": Путин агрессивно отрицал возможное нападение на НАТО словами, которые он использовал в 2019 году

Путин в своих выступлениях использовал практически одну и ту же фразу — "ерунда, бред собачий".

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами заявил, что Россия не намерена атаковать страны НАТО. Эти же слова президент РФ сказал пять лет назад во время саммита. Тогда он отрицал вероятное нападение страны-агрессорки на наше государство.

Об этом пишет телеграмм-канал “Агентство. Новости”.

Как отмечается, Путин попытался опровергнуть заявления ряда экспертов по поводу того, что РФ планирует нападение на страны НАТО. Диктатор был эмоционален и использовал различные выражения и жестикуляцию.

Что интересно, Путин в обоих выступлениях использовал практически одну и ту же фразу — "ерунда, бред собачий". Таким образом, он пытался эмоционально возразить, что армия РФ не планирует вторгаться в страны Альянса.

Возражение Путина в 2019 году

“Несмотря на все проблемы с Украиной, спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса. Все отлично понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько жителей Евросоюза, сколько в НАТО? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий”.

Возражение Путина в 2024 году

Вот придумали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы "сбрендили" совсем, что ли? Тупые вообще как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий”.

Также интересно и то, что в 2019 году его слова часто перебивались кашлем. Время от времени он улыбался, иронизируя над угрозами нападения. В то время как в 2024 он уже не кашляет, а его заявление звучит агрессивно, что подчеркивается визуально — выражением его лица и мимикой.

Напомним, что в России в очередной раз заговорили о "переговорах" с Украиной. Впрочем, для этого в Москве традиционно есть свои условия.

Читайте также: