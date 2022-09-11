"ЕС был на вашей стороне с первого дня войны РФ": глава Еврокомиссии заверила в помощи восстановления Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что ЕС поможет восстановить Украину на пути в Европейский Союз.

Об этом она написала в Twitter.

"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня российской войны. Мы поможем отстроить Украину как свободную, современную страну по пути в ЕС", — говорится в сообщении.

Ukrainians являются борьба за их будущее. Они являются также борьбой для наших общих ценностей.



ЕС будет находиться в своей стороне ночь 1 из России.



Мы должны обзавестись Украиной как свободный, современный государство на его cestе к EU.



The EU's support to ↓ #SOTEU https://t.co/0u7ASN0BcL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2022

Напомним, в четверг, 8 сентября, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен с необъявленным визитом.