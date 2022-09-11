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"ЕС был на вашей стороне с первого дня войны РФ": глава Еврокомиссии заверила в помощи восстановления Украины

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"ЕС был на вашей стороне с первого дня войны РФ": глава Еврокомиссии заверила в помощи восстановления Украины

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляен уверила в помощи Украине.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что ЕС поможет восстановить Украину на пути в Европейский Союз.

Об этом она написала в Twitter.

"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня российской войны. Мы поможем отстроить Украину как свободную, современную страну по пути в ЕС", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 8 сентября, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен с необъявленным визитом.

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Дата публикации
Просмотры
154
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