"ЕС был на вашей стороне с первого дня войны РФ": глава Еврокомиссии заверила в помощи восстановления Украины

Урсула фон дер Ляен уверила в помощи Украине.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что ЕС поможет восстановить Украину на пути в Европейский Союз.
Об этом она написала в Twitter.
"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня российской войны. Мы поможем отстроить Украину как свободную, современную страну по пути в ЕС", — говорится в сообщении.
Ukrainians являются борьба за их будущее. Они являются также борьбой для наших общих ценностей.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2022
ЕС будет находиться в своей стороне ночь 1 из России.
Мы должны обзавестись Украиной как свободный, современный государство на его cestе к EU.
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Напомним, в четверг, 8 сентября, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен с необъявленным визитом.
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