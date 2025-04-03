ЕС должен отреагировать на "большую ошибку" Трампа из-за пошлин — президент Евросовета

Президент Европейского совета Антонио Коста / © Associated Press

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Торговая война между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки "повлияет на всех", предупредил президент Европейского совета Антонио Коста.

Об этом информирует Euronews .

Европейский Союз должен "твердо, но разумно" отреагировать на взаимные пошлины от американского президента Дональда Трампа, сказал Антонио Коста, надеясь, что американский президент откажется от своего плана до того, как разразится разрушительная торговая война.

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"Это действительно большая экономическая ошибка для Соединенных Штатов, а также для Европы и всего мира", - сказал президент Европейского Совета.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обнародовал давно обещанный широкий набор пошлин на импорт в рамках программы "Америка превыше всего".